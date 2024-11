Adolescente cai de bicicleta e fratura o maxilar em cratera de Valparaíso

A cratera causada por enxurrada em uma avenida de Valparaíso (GO), no Entorno do DF, culminou num grave acidente, nesta terça-feira (22). Um adolescente de 17 anos pedalava na via quando caiu no buraco e sofreu fratura no rosto. Câmeras de segurança filmaram a queda.



“Ele caiu com a cara no chão. Enganchou nas barras de ferro”, explicou a mãe do adolescente, Maria da Conceição Alves. Segundo ela, o filho recebeu ajuda de um homem, que o levou a um hospital no bairro Céu Azul. “Ele não come, só toma líquido no canudo. Quebrou o maxilar e seis dentes”, narrou.