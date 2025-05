Adolescente de 14 anos recebe ameaças por mensagens em Águas Claras (DF)

Um adolescente de 14 anos, estudante de uma escola particular em Águas Claras (DF), foi alvo de ameaças de morte por um aplicativo de mensagens. Os áudios teriam sido enviadas anonimamente por um homem que não aceita a amizade do jovem com uma colega. O pai do adolescente reuniu as provas das ameaças, incluindo as mensagens de voz, e levou o caso à Polícia Civil para investigação. A polícia está trabalhando para identificar o autor das mensagens e tomar as medidas necessárias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!