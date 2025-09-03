Adolescente esfaqueado no DF já havia sido expulso de escola por outras brigas

Um adolescente de 13 anos foi esfaqueado na frente de uma padaria no Riacho Fundo 2 (DF) enquanto várias crianças e adolescentes estavam presentes. Imagens mostram um adolescente de 16 anos circulando o local antes do ataque.



Ele desceu de uma bicicleta e desferiu quatro golpes de faca na vítima, que foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital. A polícia localizou e apreendeu o suspeito no mesmo dia.



O motivo do ataque teria sido ciúmes de uma menina. Testemunhas relataram que a vítima teria sido expulsa recentemente do Centro de Ensino Fundamental 1 após uma briga durante jogos interescolares.



