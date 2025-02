Adolescente vítima de feminicídio teria sido morta na frente da filha de 2 anos

Gessica Moreira Sousa, de 17 anos, foi morta a tiros durante um culto em uma igreja no assentamento Carlos Lamarca, em Planaltina, no Distrito Federal. O suspeito de cometer o crime é Vandiel Próspero da Silva, ex-companheiro da jovem. Eles haviam se separado há três meses, após um relacionamento que durou quatro anos. Gessica, que teria iniciado um relacionamento com o irmão do suspeito, estava grávida.



No momento do crime, a jovem estava acompanhada da filha de dois anos. Ela foi assassinada após discutir com Vandiel sobre a guarda da criança. Segundo testemunhas, o homem entrou armado na igreja e disparou contra a adolescente. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá.



