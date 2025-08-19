Agressor de mulheres em Águas Claras (DF) é denunciado e preso

Duas mulheres relataram agressões por um homem em Águas Claras (DF), uma dentro de um shopping e outra na rua. Uma vítima, agredida a caminho do trabalho, descreveu o impacto físico e emocional, incentivando outras a denunciarem. O agressor, de 28 anos, já tem histórico criminal e está preso sob custódia.



