R7 Brasília

Agressor de mulheres em Águas Claras (DF) é denunciado e preso

Vítimas de agressões incentivam denúncias após ataque em shopping e rua

Balanço Geral DF|Do R7

Duas mulheres relataram agressões por um homem em Águas Claras (DF), uma dentro de um shopping e outra na rua. Uma vítima, agredida a caminho do trabalho, descreveu o impacto físico e emocional, incentivando outras a denunciarem. O agressor, de 28 anos, já tem histórico criminal e está preso sob custódia.

