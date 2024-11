Alerta laranja: fim de semana terá chuvas e ventos fortes no DF, prevê Inmet

Os temporais não têm dado trégua no Distrito Federal e, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), devem se repetir neste fim de semana. O sábado (23) e o domingo (24) terão chuvas intensas e ventos forte, sinal de alerta laranja, o que aumenta a chance de acidentes. Por isso, é importante minimizar os riscos, evitando estacionar os carros sob árvores. Além disso, recomenda-se redobrar a atenção no trânsito. As temperaturas devem variar de 17°C a 28°C.



Durante a semana, o DF registrou temporais que causaram estragos. No Areal, árvores caíram sobre carros estacionados em frente a uma área comercial. As chuvas intensas atingiram outros pontos, como o Riacho Fundo e a Ceilândia.