Alguém desapareceu? Registro de ocorrência na PCDF deve ser feito quanto antes

Desde maio deste ano, a família de Josias José de Oliveira, 85 anos, tem vivido uma angústia diária. Há seis meses, ele desapareceu repentinamente, na QNL, em Taguatinga Norte. Os parentes agiram rápido e logo registraram uma ocorrência. Esse procedimento, inclusive, é o recomendado nos casos de desaparecimento.



“Pode ser feito tanto presencialmente quanto on-line (no site da Polícia Civil do Distrito Federal). A sociedade precisa ter noção de que as primeiras 24 horas são muito importantes para que a taxa de localização seja melhor”, explica o susbsecretário de Integração de Políticas em Segurança Pública, Jasiel Fernandes.



Segundo ele, o registro da ocorrência deve ser feito assim que haja alteração na rotina da pessoa e caso não se tenha notícias dela ao contatar familiares e amigos.



De janeiro a setembro deste ano, o DF registrou 1.564 desaparecimentos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. No mesmo período do ano passado, houve 1.901 casos.