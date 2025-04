Alterações no trânsito no Viaduto Israel Pinheiro, no DF, começam neste sábado

A partir deste sábado (5), um trecho sob o Viaduto Israel Pinheiro, na EPTG, no Distrito Federal, será interditado para obras da Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal). A obra visa transferir água entre sistemas para evitar desabastecimento nas regiões do Guará e Estrutural, e deve durar até 60 dias, das 9h às 17h.



Durante a interdição, os motoristas que desejam acessar Águas Claras precisarão entrar antes do viaduto, adentrando temporariamente na contramão. Após as 17h, o tráfego normal será retomado. Recomenda-se aos motoristas que utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos, como a EPGU ou a EPNB.



