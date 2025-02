Ambulante é esfaqueado após disputa por ponto de venda no Mané Garrincha

Uma disputa entre vendedores ambulantes por pontos de venda resultou em violência no Estádio Mané Garrincha. Um ambulante foi saqueado e ferido com uma faca antes do jogo entre Vasco e Fluminense. O agressor foi preso em flagrante por policiais penais que passavam pelo local e tentou fugir antes de ser detido pela Polícia Militar. Todos os envolvidos foram levados à delegacia.