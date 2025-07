Ambulantes do DF enfrentam desafios com realocação para o Setor Comercial Sul

Os ambulantes das plataformas da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, serão realocados para o Setor Comercial Sul. Dos 132 ambulantes, apenas 62 possuem cadastro regular. Eles terão permissão de 30 dias e pagarão R$ 10 mensal. A Secretaria de Cidades está medindo o novo espaço.



Uma ambulante destaca a falta de estrutura: “A gente sofre muito com sol, chuva e vento”. Outra comerciante teme pela segurança: “Eles passam, gritam e usam entorpecentes”. O administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, menciona que um mapeamento avaliará a transferência de mais ambulantes.



