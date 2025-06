Aniversário de 30 anos do Novo Gama (GO) é celebrado com melhorias e inaugurações

O Novo Gama (GO) está celebrando 30 anos com uma programação especial organizada pela prefeitura. O prefeito Carlinhos do Mangão ressaltou os investimentos realizados em saúde, infraestrutura e segurança pública. Durante a comemoração, foram inauguradas novas Unidades Básicas de Saúde e escolas.



A deputada federal Magda Moffato destacou as melhorias na qualidade de vida e no asfaltamento da cidade. "Novo Gama se transformou em referência de qualidade de vida no estado de Goiás", afirmou a deputada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!