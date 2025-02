Brasília celebra seu 65º aniversário com três dias de festa, de 19 a 21 de abril. O governador Ibaneis Rocha anunciou, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal, a formação de um grupo de trabalho para organizar os eventos. Este grupo contará com representantes das secretarias de Governo, Cultura, Turismo, Economia, entre outras áreas.