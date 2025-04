Aniversário de Brasília: hotéis se preparam e esperam receber 12 mil visitantes

Brasília se prepara para comemorar o 65º aniversário e de 17 a 21 de abril a expectativa é receber cerca de 12 mil turistas. Os hotéis se preparam e oferecem até 35% de desconto em diárias. O governo planejou uma programação diversificada com grandes nomes da música brasileira, espaços gastronômicos e atividades para a família. No dia 21, a emissora realizará o evento RECORD nas Cidades na Rodoviária do Plano Piloto. Transporte gratuito estará disponível em todo o Distrito Federal.



