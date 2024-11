Aplicativo ajudará agentes de saúde no combate à dengue no DF

Após enfrentar a pior crise de dengue da história, o Distrito Federal tem concentrado esforços para a prevenção e o combate à doença. Para isso, a SES-DF (Secretaria de Saúde) vai utilizar um aplicativo que promete ajudar os agentes: o e-Visita Endemias. A plataforma substituirá os formulários em papel e armazenará as informações referentes à arbovirose.



Entre os dados, estarão os pontos visitados, os focos de reprodução do mosquito transmissor da dengue e as orientações repassadas à população. Esse processo deve facilitar outras ações do governo do DF. A plataforma está em fase final de adaptação.



Segundo a SES-DF, os casos de dengue saltaram 1.800% de janeiro a setembro de 2023 em comparação ao mesmo período deste ano. No ano passado, houve três mortes. Mas, em 2024, 440 pessoas perderam a vida devido à doença.