Após assembleia, professores do DF decidem manter greve por tempo indeterminado

A greve dos professores da rede pública do Distrito Federal, iniciada em 2 de junho, continua por tempo indeterminado. A decisão foi reafirmada em assembleia na Praça do Buriti, após uma caminhada que bloqueou faixas do Eixo Monumental. O Ministério Público tenta mediar as negociações com o governo local. Aproximadamente 85% das escolas seguem funcionando parcialmente.



Os docentes reivindicam aumento salarial e melhores condições de trabalho. Uma nova assembleia está agendada para a próxima segunda-feira (16), com esforços contínuos para engajar mais professores no movimento. Durante a manifestação, foi pedido que o protesto se mantivesse pacífico, especialmente devido à presença de famílias e crianças no local.



