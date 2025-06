Após caso de gripe aviária, Zoológico de Brasília será reaberto nesta sexta

A reabertura do Zoológico de Brasília está prevista para esta sexta-feira (13), dependendo da ausência de novos casos de gripe aviária. O fechamento ocorreu após a confirmação da infecção em um irerê encontrado morto em 28 de maio. Funcionários que estiveram em contato com o animal infectado estão sendo monitorados, mas não apresentaram sintomas até agora.



Não há casos de infecção humana ou por consumo alimentar relatados na região. As autoridades pedem atenção aos sintomas típicos da gripe e reforçam a necessidade de não tocar em aves mortas, devendo a Secretaria de Saúde ser acionada.



