Após chuvas intensas, barragem do Rio Descoberto ultrapassa capacidade e transborda

Após uma série de chuvas intensas no Distrito Federal e Entorno, a Barragem do Rio Descoberto, que abastece quase 50% da capital, verteu – termo usado quando o nível da água ultrapassa a capacidade de armazenamento.



De acordo com especialistas, este momento é marcante, já que o reservatório atinge esse nível apenas em fevereiro ou março. A previsão é de que o fenômeno continue nos próximos dias. O reservatório é responsável por abastecer cidades como Samambaia, Ceilândia e Taguatinga. A barragem foi inaugurada em 1974 e pode armazenar até 86 milhões de metros cúbicos de água.