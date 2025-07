Após paralisação, obra de recuperação asfáltica é retomada no Areal (DF)

A prefeitura retomou a recuperação asfáltica da Avenida Brasília , no Areal (DF) após uma paralisação que durou cerca de 20 dias. O secretário de obras Valter Casemiro explicou que o atraso foi devido a um problema orçamentário com a empresa responsável.



A obra abrange três quilômetros e visa melhorar a infraestrutura local antes do período chuvoso. Os moradores expressaram alívio com o reinício dos trabalhos e destacaram os problemas causados pela poeira e buracos na via.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!