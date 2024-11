Após perseguição, PMDF prende motorista que transportava 15 kg cocaína

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) prendeu um homem que transportava cerca de 15 kg de cocaína, no Gama. A captura teria ocorrido sem anormalidade, se o suspeito não tivesse desobedecido a uma ordem de parada dos agentes públicos. Houve, então, uma perseguição, registrada por uma câmera acoplada à viatura. O caso ocorreu na última sexta-feira (15).



As imagens mostram o fugitivo em alta velocidade, o que colocou pedestres e outros condutores em risco. Tanto que ele colidiu contra outro veículo, ferindo o motorista, e a viatura, mas não desistiu de escapar. Minutos depois, os policiais o cercaram e efetuaram a prisão. No carro do suspeito, foram encontrados, além da droga, R$ 6 mil em espécie.