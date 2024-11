Após quase engasgar com mosquito, Bruno Mars leva raquete elétrica para show no DF

O cantor Bruno Mars foi surpreendido por insetos de luz que invadiram o palco no show, que aconteceu no Arena BRB Mané Garrincha, no último sábado (26). Durante uma das músicas, o artista quase engasgou com um mosquito e precisou parar de cantar rapidamente. O momento gerou uma interação divertida com os fãs, na qual ele riu e disse “não sei se vocês conseguem ver, mas têm insetos por toda a parte no palco”. No show do dia seguinte, Bruno apareceu com uma raquete elétrica para espantar os mosquitos e brincou: “preciso manter isso por perto. Hoje não, Brasília. Hoje não”.



Após a passagem pela capital brasileira no último fim de semana, ‘Bruninho’, forma como é carinhosamente chamado pelos fãs, desembarca em Curitiba para os shows no Estádio Couto Pereira. Depois disso, ele finaliza a estadia no Brasil com um show no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 5 de novembro.