Após queixas, quadras esportivas de Águas Claras (DF) não podem ser usadas após 22h

Em Águas Claras (DF), o uso de quadras esportivas, campos e pistas é proibido entre 22h e 7h devido a queixas de barulho. Animais domésticos não são mais permitidos nessas áreas, e eventos devem ser autorizados pela administração local.



O uso de caixas de som é regulamentado pela Lei do Silêncio e o armazenamento de materiais pessoais por professores é proibido. Além disso, não é permitido utilizar equipamentos que possam danificar as quadras, como patins e bicicletas. As medidas já estão em vigor, conforme decreto publicado no Diário Oficial do DF.



