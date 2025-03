Após resultado de DNA, velório de 'Tia das Flores' deve ser nesta semana

Após sair o exame de DNA e resultado confirmar identidade de Raimunda das Dores, família deve realizar sepultamento nesta semana. O corpo da vítima, conhecida como 'Tia das Flores', estava carbonizado e enterrado em casa em Valparaíso (GO) e filhos precisaram fornecer material genético para realização do exame.



A filha expressou tristeza ao afirmar que já sabia que o corpo era da mãe, mas aguardava a confirmação oficial para despedida digna. Polícia Civil de Goiás ainda não divulgou informações sobre envolvidos, embora suspeite do envolvimento de familiares que residiam com a vítima e estão desaparecidos desde o incidente. A polícia ainda aguarda o laudo oficial para concluir as investigações.



