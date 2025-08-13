Logo R7.com
R7 Brasília

Aposentada recebe apoio para quitar dívidas após parar de receber benefício do governo

Equipe do Saindo do Sufoco se comprometeu a investigar o corte dos benefícios e a equipe pagou suas contas atrasadas

Balanço Geral DF|Do R7

Uma moradora de 75 anos do Riacho Fundo (DF) enfrenta dificuldades com contas de água e luz. Doralice Gonçalves enviou uma mensagem ao Saindo do Sufoco para conseguir apoio. A equipe visitou a casa dela para conhecer sua história e descobriu que ela não recebe o benefício do governo desde fevereiro.

A aposentada vende bordados para sobreviver. O programa se comprometeu a investigar o corte dos benefícios e a equipe pagou suas contas atrasadas durante a visita.

