Apresentadores da RECORD Brasília participam de uma competição de autorama

Os desafios esportivos retornaram na tela da RECORD. Nesta terça-feira (25), os apresentadores Manoel de Oliveira e Rafael Cadengue participaram de uma competição de autorama. Em uma pista de 45 metros, réplica do campeonato mundial, os carrinhos podem chegar a 300km/h.



O proprietário do espaço, Adriano Galli, destacou a união familiar proporcionada pelo esporte e celebrou a inauguração da nova pista. O piloto contou ainda sobre a abertura do espaço após cinco anos de inatividade.



