Armas são encontradas na casa de empresário acusado de agredir mulher em Brasília

A polícia do Guará divulgou novas informações sobre um caso de violência doméstica envolvendo Cleber Lúcio Borges, empresário de 55 anos. Ele foi filmado pelas câmeras de segurança agredindo a companheira no elevador do prédio onde moravam.



A mulher foi internada por cinco dias em um hospital em Brasília, apesar de não ter feito boletim de ocorrência, a mãe dela procurou a polícia após ser alertada pelos médicos. Durante as investigações, a polícia encontrou armas de fogo e munições na posse de Borges, que foram apreendidas.



Após sua prisão, ele pagou fiança, mas permanece detido preventivamente. O caso segue em investigação para apurar outras possíveis violências psicológicas sofridas pela vítima durante a relação de 17 anos.



