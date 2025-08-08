Logo R7.com
Armas são encontradas na casa de empresário acusado de agredir mulher em Brasília

Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, foi flagrado agredindo a companheira no elevador do prédio onde moravam, no Guará

Balanço Geral DF|Do R7

A polícia do Guará divulgou novas informações sobre um caso de violência doméstica envolvendo Cleber Lúcio Borges, empresário de 55 anos. Ele foi filmado pelas câmeras de segurança agredindo a companheira no elevador do prédio onde moravam.

A mulher foi internada por cinco dias em um hospital em Brasília, apesar de não ter feito boletim de ocorrência, a mãe dela procurou a polícia após ser alertada pelos médicos. Durante as investigações, a polícia encontrou armas de fogo e munições na posse de Borges, que foram apreendidas.

Após sua prisão, ele pagou fiança, mas permanece detido preventivamente. O caso segue em investigação para apurar outras possíveis violências psicológicas sofridas pela vítima durante a relação de 17 anos.

