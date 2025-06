Artista Lucas Camaro ganha destaque no cenário musical e fala sobre carreira

Lucas Camaro, cantor natural da Bahia atualmente residindo em Goiás, vem ganhando destaque no cenário musical. Recentemente, ele foi comparado ao falecido cantor Cristiano Araújo, algo que ele considera uma grande honra.



"Cristiano é uma referência musical para mim, alguém que me inspiro muito. Para mim, ele é único e insubstituível," afirmou. Lucas também compartilhou sua rotina agitada, dormindo pouco devido aos compromissos profissionais.



Durante uma apresentação ao vivo, ele impressionou a todos com uma performance que destacou sua potente voz, reforçando as comparações com Cristiano Araújo. "É uma honra as pessoas compararem meu timbre vocal com o de Cristiano," concluiu o cantor, mostrando humildade e reverência ao legado do ídolo.



