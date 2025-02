Assaltante armado rouba celulares em salão de beleza no Riacho Fundo

Um assalto em um salão de beleza no Riacho Fundo deixou funcionários e clientes em pânico. O homem, armado com um revólver calibre 38, levou celulares das vítimas. As câmeras de segurança registraram a ação, que durou cerca de 30 segundos. Uma das funcionárias relatou que ficou sem reação no momento do crime. A Polícia Civil investiga o caso, mas o suspeito ainda não foi preso.