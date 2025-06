Assembleia nesta terça define rumos da greve dos professores da rede pública do DF

A greve dos professores da rede pública do Distrito Federal completou uma semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu a multa diária de R$ 1 milhão que havia sido imposta pela Justiça do DF ao sindicato da categoria. Uma assembleia-geral está agendada para terça-feira (10), às 9h, para definir os próximos passos do movimento.



Recentemente, a Secretaria de Educação atualizou que 102 das 713 unidades educacionais aderiram à greve, representando cerca de 14% das escolas, uma redução em relação aos 30% iniciais. Para assegurar o cumprimento dos 200 dias letivos exigidos pelo Ministério da Educação, serão feitas reposições de aulas.



