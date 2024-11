Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quarta-feira (13)

A íntegra do Balanço Geral DF desta quarta-feira (13) traz o caso da cadela que foi morta a tiros por um oficial da reserva do Exército. Também, fala sobre os casos de homicídios no Distrito Federal, que registou 189 casos este ano. O jornal noticiou, ainda, a prisão de uma dupla suspeita de aplicar golpe com reservas falsas de pousadas em Pirenópolis. Outros destaques são: bombeiro alerta para riscos da descarga elétrica e orienta a como evitar acidentes; festas de fim de ano no meio corporativo exigem boas maneiras; DER pretende fechar retorno no Jardim Botânico sentido Ponte JK.