Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quarta-feira (27)

O Balanço Geral DF desta quarta-feira (27) noticia a morte de uma criança de 2 anos que sofreu parada cardiorrespiratória após queda, e o enterro de Guilherme Pires, de 9 anos, que morreu depois de ser atingido por uma pedra que caiu de um caminhão que tombou na DF-150, na região da Fercal. O jornal exibe ainda uma reportagem especial com curiosidades sobre a região administrativa de São Sebastião e fala sobre a nova lei publicada na terça-feira (26), que institui uma taxa para visitantes e turistas entrarem em Caldas Nova, em Goiás, a partir de 2025. Outros destaques são: polícia prende suspeitos de aplicarem golpes milionários em locadoras de carros; governo do DF adia prazo de entrega do viaduto do Riacho Fundo; dupla invade condomínio, faz moradores reféns e foge com carro das vítimas.