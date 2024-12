Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quarta-feira (4)

O Balanço Geral DF desta quarta-feira (4) traz a defesa de Ibaneis ao Fundo Constitucional e a investimentos no DF, durante o Fórum Lide Brasil. Também, mostra o caso do caminhão da coleta de lixo que ficou pendurado em uma ribanceira em frente a uma casa na cidade do Novo Gama, no Entorno do DF, e o reforço do Detran no atendimento ao cidadão em oito unidades do Distrito Federal. Além disso, o jornal mostra a ida dos apresentadores Fred Linhares e Sabrinna Albert a casa de Maria Heloisa, de 9 anos, que teve 90% do couro cabeludo arrancado quando brincava em um parquinho em Santa Maria, no Distrito Federal, com diversos presentes. Outros destaques são: Parque da Cidade recebe 14ª edição do Bora de Bike no próximo domingo; Ladrões armados roubam ciclista no Entorno do DF.