Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quarta-feira (6)

Nesta edição, o Balanço Geral DF fala sobre a condenação da dupla que roubou e matou um idoso no Riacho Fundo. Também mostra a atual situação de uma rua em Taguatinga, que teve o asfalto arrancado pelas fortes chuvas. O jornal traz ainda o caso do jovem encontrado gravemente ferido na Asa Norte, que é investigado como tentativa de homicídio. Outros destaques são: Zoológico de Brasília ganha novos moradores; agências do trabalhador estão com 725 vagas de emprego abertas; distritais aprovam crédito de R$ 200 milhões para o transporte público do DF; ex-policial militar sequestrado é resgatado após ex-mulher denunciar traficantes; trânsito terá alterações na Esplanada dos Ministérios devido à reunião do G20.