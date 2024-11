Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quinta-feira (28)

O Balanço Geral DF desta quinta-feira (28) mostra a denúncia de uma repórter que alega ter sido perseguida e sofrido injúria racial feita por colega de trabalho em Formosa (GO), e a situação de bocas de lobo que estão entupidas e causando alagamentos em Ceilândia (DF). O jornal também traz o atropelamento de duas adolescentes em Sobradinho II, em uma faixa de pedestre, causado por um motorista sem habilitação, e a prisão e confissão do suspeito de matar filha de PM aposentado. Outros destaques são: obras de drenagem na estação Asa Sul têm investimento de R$ 6 milhões; 14ª edição do Bora de Bike terá percurso de 10 km no Parque da Cidade; vítima do DF ajuda polícia de Alagoas a prender suspeito de divulgar pornografia infantil; Polícia Civil do DF prende casal, filho e sobrinha suspeitos de tráfico de drogas.