Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quinta-feira (31)

Samambaia registra duas mortes por arma de fogo em um intervalo de duas horas, Polícia Militar apreende arma e grande quantidade de drogas no Lago Norte, Nota Legal dobra prêmio máximo e passa a pagar R$ 1 milhão a partir de 2025, família de jacarés vira atração para moradores do Vale Verde, em Planaltina, Câmara Legislativa realiza sessão solene para celebrar os 54 anos da Fecomércio-DF, ganhador do sorteio do Record nas Cidades em Samambaia recebe caminhão de prêmios, Operação Black Mirror prende suspeitos de fraudes bancárias no DF e em dois estados, programa de educação socioemocional nas escolas do DF começará em 2025, Casa do Cantador é um acervo da música e cultura nordestina há quase quatro décadas, população pode solicitar inspeção nos imóveis para combate ao mosquito-da-dengue. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.