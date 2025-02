Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta segunda-feira (10)

O Balanço Geral DF desta segunda-feira (10) noticia que parques do DF recebem vigilância motorizada para segurança ambiental, fala sobre o desaparecimento de um casal do DF em Mato Grosso após falsa promessa de emprego e que a justiça manteve a prisão do homem acusado de matar o vizinho em Samambaia. Além disso, quadra de esportes em Samambaia representa risco por falta de manutenção e operação do Detran autua mais de 100 motoristas por embriaguez ao volante. Houve ainda uma operação da PM para garantir reforço da segurança em escolas públicas. Outros destaques são: cliente danifica carro após mulher supostamente furar fila em drive-thru; justiça condena envolvidos em assassinato de garçom em Vicente Pires; rede pública de ensino do DF retoma ano letivo com restrição do uso de celulares. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.