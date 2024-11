Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta segunda-feira (11)

O Balanço Geral DF começa esta semana falando sobre o 19º feminicídio que aconteceu este ano no Distrito Federal. Também traz o caso do adolescente de 15 anos que ficou em estado grave após sofrer descarga elétrica em Centro Olímpico, enquanto jogava uma partida de futebol. Além disso, mostra diversas vagas de emprego abertas na capital federal para estagiários, jovens aprendizes, além de outras áreas de atuação. Na hora do esporte, o jornal exibe uma reportagem especial sobre a vitória do Flamengo, que se tornou pentacampeão da Copa do Brasil. E ainda: notícias sobre vida dos famosos na Hora da Venenosa.