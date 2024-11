Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta segunda-feira (18)

Na edição desta segunda-feira (18) do Balanço Geral DF, confira os destaques: Uma mãe de uma criança com uma síndrome rara acusou uma advogada de se apropriar de uma indenização destinada à sua filha. Além disso, criminosos clonaram a conta de uma loja de roupas do Distrito Federal nas redes sociais e aplicaram vários golpes em nome do estabelecimento. E ainda: investigações da polícia indicam que a motivação do crime que resultou na morte de um homem em uma padaria de Sobradinho (DF) esteja relacionada a uma briga de família.