Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta segunda-feira (28)

Jovem arrastada por enxurrada em Cidade Ocidental relata momentos de medo, Record nas Cidades comemora aniversário de Samambaia com prêmios e diversão, secretário fala sobre obras de drenagem para captação das águas pluviais no DF, dono de distribuidora em Ceilândia é preso suspeito de usar comércio para vender drogas, quatro animais morrem em Arniqueira após serem atacados por abelhas, presidente do DER fala sobre regulamentação do Eixão do Lazer, agências do trabalhador vão oferecer mais de mil vagas de emprego nesta semana. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.