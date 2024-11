Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta segunda-feira (4)

Detran do Shopping Popular fica sem energia e atendimentos serão na unidade do aeroporto, confirmados mais dois casos de febre maculosa no DF, veja o balanço do Enem e o cronograma para a divulgação do gabarito oficial, previsão de muita chuva e rajada de ventos fortes, familiares se deparam com túmulos destruídos e denunciam furto de placas de identificação e moradores do Cruzeiro têm carros arrombados com técnica de quadrilha conhecida da polícia. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.