Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (1)

Jovem usuária de crack é resgatada de suposto cárcere privado no Entorno do DF, veja o relato emocionante do menino atingido na cabeça por um tiro num bar do Riacho Fundo, hoje é o Dia do Sushi, uma comida que se adaptou ao paladar dos brasileiros, Governo do DF troca diretoria do setor de Fiscalização de Faixa de Domínio do DER, feriado terá reforço no transporte público: 600 mil pessoas devem visitar os cemitérios, ex-chefe de gabinete do Ministério Público é suspeito de receber propina de empresa, polícia acredita que principal suspeito de duplo homicídio está fora do DF e governo publica calendário de pagamento: cota única e primeira parcela vencem em 24/2. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.