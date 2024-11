Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (22)

O Balanço Geral DF desta sexta-feira (22) traz a prisão de um motorista que estava supostamente embriagado e atropelou duas pessoas, incluindo uma criança de oito anos, no Entorno do DF. Também, mostra o relato das filhas de uma mulher que desapareceu com o namorado há mais de dez dias em Santa Maria. O jornal noticia ainda a despedida da professora Anielly Paula, de 30 anos, morta enforcada pelo ex-marido. Outros destaques são: conferência no DF promove debate sobre prevenção e enfrentamento à criminalidade; corpo de pescador que desapareceu no Rio São Bartolomeu é encontrado; homem suspeito de falsificar bebidas é preso em flagrante no Gama; DF pode sediar o torneio de futebol infantil em 2025.