Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (29)

O Balanço Geral DF desta sexta-feira (29) traz a denúncia de moradores da Asa Norte que se sentem inseguros com os recentes casos de ataques de cães na quadra 402. Além disso, mostra o relato de casais que compareceram ao evento da "Escola do Amor" em Taguatinga. O jornal noticia ainda a destruição de uma rua no Jardim Primavera, e o atropelamento de uma mulher e um bebê em Planaltina de Goiás. Outros destaques são: DF recebe programação especial em celebração ao Dia do Evangélico; Record nas Cidades desembarca em São Sebastião neste sábado; Polícia Militar de Goiás fecha fábrica clandestina de cigarros no Entorno do DF; Justiça mantém prisão de homem que confessou ter matado filha de PM aposentado; Black Friday deve injetar R$ 150 milhões na economia, prevê Fecomércio-DF.