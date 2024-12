Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (6)

Entre os destaques do Balanço Geral DF desta sexta-feira (6), está o acidente entre uma carreta, um caminhão e três veículos de passeio que interditou a BR-060, na altura do Engenho das Lajes, sentido Goiânia. A edição traz também o furto de uma motocicleta na Asa Norte e o indiciamento de radialista suspeito de racismo, difamação e perseguição contra uma mulher. Além disso, os estragos causados pela chuva em Valparaíso (GO), no Entorno do DF. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.