Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (8)

A edição do Balanço Geral DF desta sexta-feira (8) traz o último episódio da série "Querência", que retrata os desafios dos moradores do Rio Grande do Sul após as enchentes. Além disso, noticia a morte do ex-policial militar que foi sequestrado por traficantes com quem tinha dívidas de drogas, e a identidade do foragido suspeito de tentar matar a ex-mulher e o atual companheiro dela a tiros em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O jornal traz, ainda, uma reportagem sobre a operação da Polícia Civil do DF que investiga um grupo criminoso acusado de usar nome do escritório de advocacia do Ibaneis para aplicar golpes. Outros destaques são: Encontro de Líderes Empresariais discute os desafios da inteligência artificial no DF; moradores da 716 Norte reclamam da falta de coleta seletiva de lixo na quadra; Tribunal de Justiça do DF envia para o STJ pedido de prisão imediata de Adriana Vilella. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.