Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta terça-feira (21)

O Balanço Geral DF desta terça-feira (21) traz o caso do homem bêbado que atropelou a ex, atacou segurança com facadas e mordidas e foi preso, o desaparecimento da estudante brasileira há 30 dias em Portugal e a celebração de aniversário da Cidade Estrutural com o RECORD nas Cidades neste sábado. Acompanhe também a repercussão do julgamento do homem que matou a ex-companheira a tiros no Entorno do DF, as interdições que vão afetar trânsito em diversos pontos da capital federal, e a criatividade de um homem que colocou um boneco dentro do carro para tentar enganar criminosos. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.