Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta terça-feira (28)

Entre os destaques do Balanço geral desta terça-feira (28), o caixão em frente à uma casa em Ceilândia intriga vizinhos e autoridades, o contador que estava desaparecido em Taguatinga foi encontrado em Minas Gerais após surto psicótico e criminosos que tinham como alvo adolescente matam dois no Recanto das Emas. O jornal mostra que o governo do DF tenta manter permissão para agentes de saúde em imóveis abandonados e que o Ministério Público investiga fraudes em licitações em Goiás e no Distrito Federal. Outros destaques são: mulher é presa por se apropriar de dinheiro achado em lotérica para pagar contas; acidente entre carro, motocicleta e pedestre deixa três feridos em Brasília; polícia procura homem acusado de matar ex-companheiro da namorada a tiros no DF. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.