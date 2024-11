Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta terça-feira (29)

Batida entre carro e moto deixa motociclista ferido no Entorno, acusado de matar namorada em 2021 tem julgamento adiado no DF, Riacho Fundo II tem novas linhas de ônibus com integração ao metrô e BRT, dupla que quebrou parede de comércio com marreta furtou mais de R$ 100 mil, projeto oferece tratamento dentário gratuito a mulheres vítimas de violência doméstica, atleta de golfe desafia apresentador do esporte em clube do DF. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.