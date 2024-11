Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta terça-feira (5)

O Balanço Geral desta terça-feira (5) traz o laudo que conclui que a diarista que foi encontrada desacordada à beira de uma rodovia do Distrito Federal morreu devido a um AVC. A edição também mostra a situação que moradores enfrentam em um residencial em Cidade Ocidental, no Entorno do DF, depois que um muro desabou com o temporal. Outros destaques são: ‘Pix Agendado’ é usado em golpes no Distrito Federal; Campanha ‘Papai Noel dos Correios’ é lançada; feirão de renegociação de dívidas vai até 29 de novembro em agências dos Correios; policial à paisana detém assaltante com tiro no pé em Vicente Pires. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.