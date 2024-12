Associação Saúde em Movimento promove palestras para crescimento profissional

A Associação Saúde em Movimento realiza neste sábado (7), a partir das 14h, um evento com palestras de grandes profissionais da saúde e desenvolvimento pessoal. Entre os destaques está Tiago Brunet, renomado palestrante com mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais e autor de best-sellers no Brasil. O evento promete oferecer conteúdo transformador e pode ser acompanhado presencialmente. Para mais informações, acesse o site da organização: www.asaudem.org.br.