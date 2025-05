Atleta brasiliense conquista título mundial de calistenia na Bulgária

A atleta brasiliense Alciane Ribeiro, conhecida como Ane, conquistou o título de campeã na categoria Strength no Campeonato Mundial de Calistenia realizado na Bulgária. Aos 36 anos, ela foi a única mulher do Brasil a participar da competição. Ane compete calistenia, um esporte que usa o próprio corpo como resistência, e exige força e consciência corporal.



Seus treinos diários duram três horas, com apoio recente de uma nutricionista. A atleta, que já possui 18 títulos nacionais e um internacional, convida interessados a conhecer mais sobre calistenia em aulas gratuitas aos sábados no Parque de Águas Claras (DF).



